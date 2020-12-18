Tam 37 sezon sonra ligde karşılaşacaklar! Karagümrük'ün Galatasaray karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FATİH KARAGÜMRÜK

- Çok uzun yıllar aradan sonra Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük, ilk 3 maçında 7 puan toplayarak dikkatleri hemen üzerine çekmişti. Sonrasındaki 9 maçta sadece 2 kez kazanabildiler ama arada, üst üste 5 maçlık yenilmezlik serisi de yaptılar.

- Orta sahanın önemli isimleri Erik Sabo ve Badou Ndiaye cezalı. Stoper Ervin Zukanovic sakat.

- Sabo 5 gol 2 asist, Ndiaye 2 gol 2 asist, Zukanovic 2 gol 1 asistle oynuyordu.

- Zukanovic yerine savunma merkezinde Fatih Kuruçuk görev yapıyor. Sabo ve Ndiaye yerine Zeki Yıldırım ve genç oyunculardan biri oynayacaktır.

- İç saha kavramları yok, her hafta farklı bir sahada mücadele ediyorlar. Üçüncü kez Esenyurt'ta sahaya çıkacaklar, önceki iki maçta BB Erzurumspor ve Rizespor'u yenmeyi başarmışlardı.

GALATASARAY

- Galatasaray ise bir ara çalkalandı ama iyi toparladı. Geçen haftayı bay geçtiler, öncesinde 6 maçta 16 puanlık bir dönem yakalamışlardı.

- Geri dönüşü kupada, Darıca Gençlerbirliği karşısında 1-0'la yaptılar. TD Fatih Terim rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü.

- Ligdeki son haftalara kıyasla Okan Kocuk kaledeydi. Omar Elabdellaoui koronavirüs sürecini atlattı, sol bek oynadı. Emin Bayram, Şener Özbayraklı, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol izledik.

- Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Ryan Babel sakat. Marcelo Saracchi iyileşti ama son durumu maç saati netlik kazanacak.

- Kerem Aktürkoğlu ve ismi açıklanmayan 2 kişi koronavirüs karantinasında. Ek kişilerin Emre Taşdemir ve Fatih Öztürk olabileceğini söyleniyor. Bu durumda kalede Okan devam eder, sol bekte Saracchi riskine girilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol attı. Ligdeki son 6 maçlarının 5'i "KG VAR" bitti, 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray ligde oynadığı son 6 maçta 16 puan topladı, 3'ünde gol yemedi.

- 37 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecekler! 37 sezon önce oynanan maçta şu an Galatasaray'ın başında olan Fatih Terim, sahada sarı-kırmızılı forma için ter döküyordu...

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%44'lük kesim kritik eksikleri olan Fatih Karagümrük karşısında sarı-kırmızılı ekibe güveniyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Fatih Karagümrük'ün maestrosu Lucas Biglia'nin Milan günleri...