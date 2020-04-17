Talisca'nın yeni imajı şaşırttı! Saç şeklini değiştirdi..
Son dönemde ismi Beşiktaş'la anılan Talisca, saç stilini değiştirdi. Brezilyalı yıldıza birçok yorum geldi.
Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan sürpriz paylaşım...
Birkaç haftadır ismi Beşiktaşla anılan Talisca, Corona günlerinde saç stilinde değişikliğe gitti. Yeni stilini Instagram'da paylaşan Talisca'ya bir çok yorum geldi.
Anderson Talisca'nın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Brezilyalı futbolcu 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans göstermişti.
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