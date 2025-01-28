Talisca'nın maaşı dudak uçuklattı! İşte Fenerbahçe'nin verdiği dev ücret ve transferin sözleşme maddeleri

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Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı başlamış ve kadrosuna Diego Carlos ile Milan Skriniar gibi 2 yıldızı katmıştı. Sarı lacivertliler, bu transferlerin ardından Süper Lig'de bir dönem fırtına gibi esen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul’da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi." açıklamasını yapmıştı.





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Brezilyalı yıldız Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı andan itibaren binlerce taraftar kendisini karşıladı. Talisca, kendisine gösterilen bu ilgiden dolayı oldukça memnun gözükürken, taraftarlara selam verdi.

KONTRATI BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Talisca'nın transferine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Suudi basınından yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için kulübü Al Nassr'a ve kendisine hatrı sayılır rakamlar ödeyecek.



- Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon Euro

- 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon Euro

- Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı

- 2024 model lüks VİP araç

- Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere bisunnes sınıfı uçak bileti

- 400 bin dolar değerinde kira desteği

- Çocuklarının tüm eğitim masrafı



