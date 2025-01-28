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Talisca'nın maaşı dudak uçuklattı! İşte Fenerbahçe'nin verdiği dev ücret ve transferin sözleşme maddeleri

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#Transfer#Talisca#Fenerbahçe
Taliscanın maaşı dudak uçuklattı İşte Fenerbahçenin verdiği dev ücret ve transferin sözleşme maddeleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 10:42

Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonucunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferini açıklarken, yıldız oyuncunun kontratının detayları da ortaya çıktı. Anderson Talisca ve Fenerbahçe arasında imzalanan anlaşmada yıldız oyuncu için; 1.5 yıl için 22.5 milyon euroluk maaşı, business uçak biletleri, kira desteği, gibi ayrıntılar da belli oldu. İşte Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile anlaşmasını sağlayan sözleşmenin maddeleri...

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Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı başlamış ve kadrosuna Diego Carlos ile Milan Skriniar gibi 2 yıldızı katmıştı. Sarı lacivertliler, bu transferlerin ardından Süper Lig'de bir dönem fırtına gibi esen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

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İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul’da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi." açıklamasını yapmıştı.


Taliscanın maaşı dudak uçuklattı İşte Fenerbahçenin verdiği dev ücret ve transferin sözleşme maddeleri


TALISCA'YA SEVGİ SELİ
Brezilyalı yıldız Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı andan itibaren binlerce taraftar kendisini karşıladı. Talisca, kendisine gösterilen bu ilgiden dolayı oldukça memnun gözükürken, taraftarlara selam verdi.

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KONTRATI BELLİ OLDU
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Talisca'nın transferine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Suudi basınından yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için kulübü Al Nassr'a ve kendisine hatrı sayılır rakamlar ödeyecek.

Taliscanın maaşı dudak uçuklattı İşte Fenerbahçenin verdiği dev ücret ve transferin sözleşme maddeleri


İŞTE ANDERSON TALISCA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI:

- Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon Euro
- 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon Euro
- Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı
- 2024 model lüks VİP araç
- Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere bisunnes sınıfı uçak bileti
- 400 bin dolar değerinde kira desteği
- Çocuklarının tüm eğitim masrafı


Taliscanın maaşı dudak uçuklattı İşte Fenerbahçenin verdiği dev ücret ve transferin sözleşme maddeleri
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#Transfer#Talisca#Fenerbahçe

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