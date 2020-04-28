Talisca'nın kulübünden son dakika hamlesi! Gomis...
Adı Türkiye'de transfer dedikodularına karışan Bafetimbi Gomis için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin de radarına olduğu belirtilen golcü futbolcuyla ilgili yeni gelişmeyi Arap basını duyurdu.
Al Hilal'den ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Gomis'e Çin'den de talip çıktı. Arap basını, Talisca'nın da formasını giydiği Guangzhou'nun Fransız forveti istediğini öne sürdü. Gomis'in Al Hilal ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Talisca’nın takımı Gomis’i istiyorAl Hilal'den ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Gomis'e Çin'den de talip çıktı. Arap basını, Talisca'nın da formasını giydiği Guangzhou'nun Fransız forveti istediğini öne sürdü. Gomis'in Al Hilal ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor
Talisca'nın ismi Beşiktaş ile anılırken Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis'in adı Fenerbahçe ile geçiyor...
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