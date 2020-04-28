Talisca'nın kulübünden son dakika hamlesi! Gomis...

Al Hilal'den ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Gomis'e Çin'den de talip çıktı. Arap basını, Talisca'nın da formasını giydiği Guangzhou'nun Fransız forveti istediğini öne sürdü. Gomis'in Al Hilal ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Talisca’nın takımı Gomis’i istiyorAl Hilal'den ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Gomis'e Çin'den de talip çıktı. Arap basını, Talisca'nın da formasını giydiği Guangzhou'nun Fransız forveti istediğini öne sürdü. Gomis'in Al Hilal ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor



Talisca'nın ismi Beşiktaş ile anılırken Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis'in adı Fenerbahçe ile geçiyor...





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