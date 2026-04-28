Talisca'dan penaltı açıklaması: 'Sorumluluk bana ait!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Talisca'nın açıklaması şu şekilde oldu:

Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi, çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım, çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum — daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta... bu oyunun bir parçası.

Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum — bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum: sağ kanat, 9 numara, 8 numara, 10 numara... ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var: kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam.

Haberin Devamı