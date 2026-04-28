×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Talisca'dan penaltı açıklaması: 'Sorumluluk bana ait!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 18:05

Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı ile ilgili açıklamada bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Talisca'nın açıklaması şu şekilde oldu:

Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi, çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım, çünkü bu benim görevim.  Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum — daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta... bu oyunun bir parçası.

Herkesin fikrine saygı duyuyorum.  Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum — bu yüzden bu formayı giyiyorum.  Farklı pozisyonlarda oynuyorum: sağ kanat, 9 numara, 8 numara, 10 numara... ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var: kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
