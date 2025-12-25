×
Spor Haberleri

Talisca’dan Fenerbahçe transferi itirafı! 'Görev için geldim'

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 14:46

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Talisca, transferde sarı lacivertlileri neden seçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, UOL’ye konuştu.

Talisca yaptığı açıklamada futbola başladığı kulüpten sarı lacivertlilere transferine dek konuştu.

Talisca’nın açıklamaları şu şekilde oldu:

Şimdi Brezilya'ya dönmenin zamanı değil. Şu anda odak noktam burası, Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak. Henüz ayrılığı düşünmüyorum. Belki daha sonra olabilir, kim bilir. Bahia ya da başka bir kulüp önceliğim değil, transferi daha sonra düşüneceğim.

Ancelotti ile hiçbir zaman iletişimim olmadı. Bir futbolcunun Brezilya milli takımında oynaması için kulüp takımında elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Bu konuda çok rahatım. Burada işimi yapıyorum ve çağırılırsam giderim, çağırılmazsam da yapacak bir şey yok. Birçok oyuncu var Brezilya'nın kadrosunda.

Futbola başlangıcım oldukça zorluydu. 2007'de Feira de Santana'dan ayrıldım Vasco'da denemelere katıldım. Denemeleri geçtim ama takıma katılmadım sadece antrenmanlarda yer aldım. Orada Coutinho ile arkadaş olmuştum. Benim için önemli bir dönemdi. Sonrasında kariyerime Bahia'da başladım. Vasco'da istediğim fırsat gelmemişti. Kulüp karmaşık bir durumdaydı.

"GÖREVİ BAŞARMAK İÇİN GELDİM"

Fenerbahçe'ye transfer kararım çok sakin oldu, tamamen benim kararımdı. Al-Nassr yönetimi benim ayrılmamı istemiyordu. Ben de bu yeni meydan okumayı, daha önce oynadığım Türkiye Ligi'ne dönmek istiyordum. Fenerbahçe çok büyük bir proje sundu. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamıyor, bu yüzden, bu görevi başarmak için geldim.

Geçtiğimiz yıl seçimler, başkan değişikliği nedeniyle zor bir yıldı. Şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve içeride hava gerçekten çok iyi. Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadele içindeyiz.

