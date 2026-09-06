Talisca'dan derbi sonrası olay paylaşım: 'Ne ekersen onu biçersin!'

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Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"
Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonlanan derbinin ardından şu paylaşımı yaptı:
"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."
AL-JAZIRA'YA İMZA ATTI
Talisca, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya imza atmıştı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe’ye 2024-25 sezonunun devre arasında gelen Talisca, 75 maça çıktı ve 44 gol atarken 7 de asist yaptı.