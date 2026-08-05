Talisca ve Greenwood, Sturm Graz galibiyeti sonrası konuştu: 9 numara golü diyebiliriz

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Fenerbahçe'nin yıldızları Talisca ve Greenwood, Sturm Graz galibiyeti sonrası konuştu.

Sarı lacivertli yıldızların açıklamaları şu şekilde oldu:

Anderson Talisca:

"Beni değil, bütün takımı tebrik etmemiz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız, bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum."

Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz... O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kuyt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Bu çalışmalar da sizi daha iyi yapıyor.

Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum, hangi pozisyonda oynarsam; takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor (gülerek)."

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Mason Greenwood:

"Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi.

Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum.

Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim."