Talisca ve Duran için şok sözler!

Al-Nassr Kulübü Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe’ye verdikleri Anderson Talisca ve Jhon Duran’ı gönderme sebeplerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan kanalı Thamania’nın podcast yayınında konuşan Al-Majed, “Talisca saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca’nın iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Ronaldo’nun varlığı onun için tehdit oldu” dedi. Başkan Al-Majed, kiralık gönderdikleri Jhon Duran için de şunları söyledi:

“Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Bize gelen teklifi uygun bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Kalsaydı onun için çok sert önlemler alacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki işler onun istediği gibi gitmedi.”

