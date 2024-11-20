Talisca transferinin perde arkasını açıkladılar: Onu Fenerbahçe'de görebiliriz, Mourinho yönetiminde şampiyonluk yaşatır...

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Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen ve Avrupa Kupalarında da başarı hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine odaklandı. Kadrosuna sezon başında Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Filip Kostić ve Sofyan Amrabat gibi takviyeler yapan sarı-lacivertli ekip, Al-Nassr formasıyla sezona damga vuran Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’yı transfer etmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe yönetimi, yıllık olarak net 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı yıldıza imza attırmak için hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 resmi maça çıktı ve takımına 8 gollük katkı sağladı. Suudi meslektaşlarımız, Talisca’nın son dönemdeki performansı başta olmak üzere transfer iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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‘TALİSCA-FENERBAHÇE İDDİALARI’ HAKKINDA SUUDİ GAZETECİLERİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

ABDALAALA SAKAİR (KOOORA.COM & SPORT360.COM):

“BENZEMA, MAHREZ VE FİRMİNO GİBİ OYUNCULARA RAĞMEN BÜYÜK BİR ETKİ BIRAKTI”

Anderson Talisca, açıkçası Al-Nassr için çok önemli bir oyuncu. Buraya 2021-2022 sezonunda geldi ve Al-Nassr'a geldiğinden beri üst düzey bir performans sergiliyor. Sadece lig müsabakalarında takımı adına toplam 62 gol kaydetti. Suudi Ligi'ne transfer olan Benzema, Mahrez ve Firmino gibi isimlere rağmen Talisca'nın bu ligde bıraktığı etki en belirgin olanıydı. Talisca, geçtiğimiz sezon takım kadrosuna birçok yabancı ismin katılımıyla yaşanan büyük değişime rağmen kilit oyuncu konumunu korudu. Talisca, Beşiktaş forması altında geçirdiği dönemde Türk ekibinde de inanılmaz bir performans sergilemiş, bu durum Al Nassr'ın onu transfer etmek için rakip takım Al Hilal ile büyük bir çekişmeye girmesine neden olmuştu. Bundan dolayı bana göre Talisca, her takım için önemli bir katkıdır.

“TALİSCA’YI GELECEK SEZON FENERBAHÇE’DE GÖREBİLİRİZ ÇÜNKÜ…”

Al-Nassr'daki kendi kaynaklarıma göre aslında Talisca'nın önümüzdeki transfer döneminde ayrılması pek olası değil. Yönetimin onu göndermek gibi bir niyeti yok ve bu konuda herhangi bir görüşme de yapılmadı. Ancak dürüst olalım gelecek sezon Talisca'yı Fenerbahçe'de oynarken görebiliriz çünkü Al-Nassr, oyuncunun gitmesini isteyen taraftarların bazı taleplerine maruz kalıyor. Al-Nassr taraftarları, Talisca'nın kulüpteki diğer oyunculardan daha değersiz olduğuna inanıyor. Kamu Yatırım Fonu tarafında yapılan anlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Brezilyalı futbolcu; Al-Nassr, Kamu Yatırım Fonu'na katılmamışken kadroya dahil edilmişti. Bu anlaşma yüzünden Talisca'nın gitmesini istiyorlar.

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“TALİSCA’YI FARKLI KILAN ŞEY TAKIMA ÇABUK ENTEGRE OLABİLMESİ”

Fenerbahçe’nin kadrosunda daha önce Avrupa’nın en güçlü kulüplerinde oynayan şüphesiz harika oyuncular var. Bu oyuncuların Fenerbahçe’ye gelmesi Türkiye Ligi’nde büyük bir etki yarattı. Özellikle de bu konuda Al-Ahli Jeddah ile Suudi Ligi’nde oynayan ve bir dönem Suudi Ligi’nin en önemli isimleri arasında yer alan Allan Saint-Maximin’i söylemek istiyorum. Şu ana kadar Suudi ekibi oyuncunun Fenerbahçe’ye transferi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı ve Al-Ahli Jeddah teknik direktörü Matthias Jaissle, Fransız oyuncuyu bırakmaktan duyduğu memnuniyetsizliği her zaman dile getirdi. Daha önce de belirttiğim gibi Talisca'yı farklı kılan şey takıma çabuk entegre olabilmesi. Al-Nassr'daki ilk sezonunda takımda çok fazla yabancı isim yoktu ve bir süre sonra oyuncuların çoğu ayrıldı ancak Talisca pozisyonunu her zaman korudu. Talisca’nın iyi yönlerinden birisi de teknik direktörünün verdiği sorumluluğu üstlenmesi ve birden fazla pozisyonda oynayabilmesi.

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“MOURİNHO’NUN YÖNETİMİNDE OYNARSA EN İYİ VERSİYONUNU GÖRÜRÜZ”

Jose Mourinho, harika bir teknik direktör ve oyuncularının en iyi performansı vermesini sağlayabiliyor. Mourinho, çünkü coşkulu ve motivasyonu yüksek bir oyun oynatıyor. Bu durum Mourinho’nun Porto ve Inter Milan'ı yönettiği dönemde de açıkça görüldü. Öte yandan Talisca, her zaman istekli bir oyuncu ve böyle bir atmosferden etkileniyor. Bu yüzden Talisca'nın Mourinho yönetiminde oynaması halinde Brezilyalı oyuncunun en iyi versiyonunu göreceğimizi düşünüyorum.

İBRAHİM ALSALEH (ARİYADHİAH):

“ANDERSON TALİSCA’NIN ‘AL-NASSR’IN RUHU’ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Anderson Talisca, Al-Nassr için değerli bir oyuncu. Bu sezon 17 maçta 8 gol attı ve bazı maçlarda önemli bir fark yarattı. Teknik direktör tarafından kendisine verilen roller nedeniyle sahada bazen çok fazla görünmüyor ama kimi zaman oyun kurma, kimi zaman da gol atma görevi ona düşüyor. Golcüler olmadığında Talisca öne çıkıyor. Yine de genel olarak Talisca’nın “Al-Nassr'ın ruhu” olduğuna inanıyorum. Talisca; Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozović ve Otávio gibi Al Nassr'ın mevcut yıldızlarıyla çok iyi bir uyum yakaladı ve onlarla birlikte çok fazla tehlike yarattı.

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“BU KADROYA TALİSCA EKLENİRSE ŞAMPİYONLUK ŞAŞIRTICI OLMAZ”

Fenerbahçe, Anderson Talisca ve Al-Nassr'a cazip bir teklif yaparsa kesinlikle takımdan ayrılabilir. Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan'da harika bir atmosfer yakaladı ve taraftarlar tarafından çok sevildi. Diğer yandan Talisca’nın yerine geçecek kişi takımdaki görevleri yerine getirebilecek düzeyde değilse kulüp onun takımdan gitmesini istemiyor. Bazı taraftarlar onun kış transfer dönemi yerine önümüzdeki yaz ayrılmasını tercih ediyor. Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu bir kadrosu var ve Talisca takıma katılırsa şüphesiz harika bir katkı sağlayacaktır. José Mourinho'nun başında olduğu ve yıldızlar dolu olan bu kadroya Talisca gibi bir oyuncunun eklenmesi halinde şampiyonluğun şaşırtıcı ve beklenmedik bir şey olacağına inanmıyorum.

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“TALİSCA, JOSE MOURİNHO İÇİN KESİNLİKLE BİR KAZANÇ OLACAK”

José Mourinho, harika bir teknik direktör ve her futbolcu onun tarafından çalıştırılmak ister. Al-Nassr'da birçok teknik direktör çalıştı ama Talisca, her zaman öne çıkan ve gol kralı olan isim oldu. Talisca, gol atmaktan asla vazgeçmiyor ve hangi teknik direktörle çalışırsa çalışsın onun verdiği sorumluluğu üstleniyor. Talisca'nın takıma gelişinden bu yana Al-Nassr'ı yediden fazla teknik direktör çalıştırdı ve hepsi de onun yeteneği ve gücü konusunda hemfikirdi. Talisca, Mourinho için kesinlikle bir kazanç olacak. O, teknik direktörün en sevdiği oyuncu haline gelebilir. Onun takıma kesinlikle uyum sağlayabileceğine ve takımın öne çıkan golcülerinden biri olabileceğine inanıyorum. Eğer bu transfer hamlesi gerçekleşirse buna bahse girerim.