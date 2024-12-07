Talisca transferinde yeni gelişme: Hocası önce kesik attı, sonra sebebini açıkladı...

Haberin Devamı

Neredeyse her transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle adı anılan Talisca için Fenerbahçe'nin ciddi şekilde devrede olduğu biliniyor. Jose Mourinho yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için Talisca'yı transfer etmek istiyor.

GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde Suudi basınındaki haberlere göre Al-Nassr'ın 30 yaşındaki futbolcuyu göndermek istediği belirtilmişti. Jose Mourinho'nun da özel olarak harekete geçtiği aktarılan haberde Talisca'nın bir sonraki durağın Fenerbahçe olacağı yazılmıştı.

HOCASINDAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Stefano Pioli, Al-Nassr'ın Al-Ittihad'e 2-1 mağlup olduğu maçta kadroda bulunmayan Talisca konusuna açıklık getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı Talisca hakkında, "Herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Talisca'yı teknik bir karardan dolayı kadroya almadım." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ACUN ILICALI DA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Talisca transferinde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz bir anlaşma olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." diye konuşmuştu.

8 GOL ATTI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı.