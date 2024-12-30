Talisca transferinde son dakika krizi! Fenerbahçe cephesi şoke oldu...

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Sezonun ikinci yarısında geri dönüş hedefleyen ve transfer çalışmaları için gaza basan Fenerbahçe adına dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ve Ocak ayında imzayı atacağı konuşulurken yıldız futbolcunun geleceği hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ülkemizde Beşiktaş formasını 2016-2018 yılları arasında iki sezon terleten ve gittiğinden beri her transfer döneminde Süper Lig devleriyle adı anılan Brezilyalı futbolcunun kulübünde kalacağı aktarıldı.

BİRİKMİŞ ALACAKLARI VAR

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı hedeflediği Anderson Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı olduğu ileri sürüldü. Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.



Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi.

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FENERBAHÇE CEPHESİ ŞOKE OLDU

Suudi basınında yer alan bu haberlerin ardından sarı lacivertlilerin düşünmeye geçtiği öğrenildi. Pekçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, alternatif isimlere yönelebileceği de aktarıldı.

İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti ve 1393 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ SEZON OYNADI

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını 2016-2018 yılları arasında iki sezon terleten ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, 80 resmi maçta 37 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.