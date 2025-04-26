Talisca seriye bağladı, Fenerbahçe bu sezon 6. kez başardı!

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gaziantep'te oynanan müsabakayı sarı - lacivertliler, 3-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

BU SEZON 6. KEZ

Özellikle sezonun ikinci yarısında geriye düştüğü maçlar yaşayan sarı - lacivertliler, bugün de bu durumu tekrarladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri deplasmanda Trabzonspor ve Konyaspor'u geriye düştüğü maçlarda 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, sahasında Göztepe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sezon 18 puanı geriye düştüğü maçlarda aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 5 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta da 2 kez geriye düştüğü maçta öne geçmiş, son dakikada ise kalesinde golü görmüştü.

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ÜST ÜSTE 9. DEFA

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 9 maçta üstünlük kurdu. 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.

BU SEZON 3 MAÇTA DA YENDİ

Bu sezon rakibiyle 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki lig maçında 3-1, deplasmanda oynanan kupada maçında 4-1 mağlup etti. Bugün de yine 3-1'lik skorla gülen taraf oldu.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARDA EN ÇOK KAZANAN

Öte yandan sarı - lacivertli ekip, bu maçla beraberinde bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçları en çok çeviren takım oldu. Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon geriye düştüğü 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TALISCA DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son 5 lig maçında da gol sevinci yaşadı. Talisca, bu süreçte 8 gole imza attı. Hücum oyuncusu bugün Gaziantep FK karşısında kazanılan penaltıda topun başına geçerek takımının beraberlik golünü kaydetti. Ara transferde takıma katılan Talisca, 7'si ilk 11 olmak üzere 11 lig maçında görev yaptı. Talisca'nın Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor.

DZEKO 9 MAÇ ARADAN SONRA

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Kaptan Edin Dzeko, bugün Fenerbahçe'nin 2. golünü atarken, gol hasretini sonlandırdı. Bosna Hersekli forvet, son olarak 2 Şubat tarihinde Çaykur Rizespor ağlarını sarmıştı. Dzeko, 9 maç sonra gole imza attı ve bu sezon ligde 13. golüne ulaştı.