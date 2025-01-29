Talisca imza sonrası taraftarlara seslendi: Büyük şeyler başarabiliriz

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Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Anderson Talisca, Tüm görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim” dedi. Kendisini 1.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu’na röportaj veren Talisca şunları söyledi: ”Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak.”