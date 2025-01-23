Talisca Fenerbahçe'ye çok yakın! Transfer görüşmeleri yeniden başladı

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Fenerbahçe, ara transfer sezonuna Diego Carlos ve Milan Skriniar ile hızlı bir giriş yapmıştı. Kanarya, her iki oyuncunun de transfer görüşmesini resmen açıklamıştı.



Yaşanan bu gelişmelerle beraber, uzun süredir Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği Talisca konusu gündeme gelmişti.

Sarı lacivertlilerin hücum gücünü yükseltmek ve daha skorer bir ismi kadrosuna katmak istediği bilinirken, listenin başında Talisca yer alıyordu ve Fenerbahçe'nin görevlendirdiği kurmaylar uzun süredir Suudi Arabistan'da bulunuyordu.



AL NASSR İNADI KIRDI!

Fenerbahçe'nin Al Nassr ve Talisca ile her şartta anlaştığı bilinirken, Brezilyalı starın Al Nassr'dan alacağı ücret, transferde tok sorun olan kısımdı.



Çarşamba akşamı, Al Nassr yönetiminin transfere dair direnci kırıldı. Suudi basını konuya ilişkin, 'Fenerbahçe, Talisca transferinde anlaşmaya çok yakın' ifadelerini kullandı.

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'FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK'

Haberin ayrıntılarında, Al Nassr kulübünün, 22 Ocak Çarşamba akşamı anlaşmayı tamamlamak için yeniden müzakerelere başladığı belirtildi.



TALISCA PARASINI ALACAK

Öte yandan Talisca'nın Al Nassr'dan alacağı paranın transferdeki 'tek sorun' olduğu bilinirken, bu problemin de çözüldüğü, Suudi kulübünün, Talisca'nın alacağı ücreti vermeyi kabul ettiği kaydedildi.



