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Talisca Fenerbahçe'ye çok yakın! Transfer görüşmeleri yeniden başladı

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Talisca Fenerbahçeye çok yakın Transfer görüşmeleri yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 09:41

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir sarı lacivertlilerin Talisca transferinde ağırdan aldığı ve geri çekilmeye hazırlandığı iddia edilirken, Arabistan basınından gündeme bomba gibi düşen gelişme aktarıldı. Talisca'nın, Fenerbahçe ile anlaşmasının artık an meselesi olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar... 

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Fenerbahçe, ara transfer sezonuna Diego Carlos ve Milan Skriniar ile hızlı bir giriş yapmıştı. Kanarya, her iki oyuncunun de transfer görüşmesini resmen açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber, uzun süredir Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği Talisca konusu gündeme gelmişti.

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Sarı lacivertlilerin hücum gücünü yükseltmek ve daha skorer bir ismi kadrosuna katmak istediği bilinirken, listenin başında Talisca yer alıyordu ve Fenerbahçe'nin görevlendirdiği kurmaylar uzun süredir Suudi Arabistan'da bulunuyordu.

AL NASSR İNADI KIRDI!
Fenerbahçe'nin Al Nassr ve Talisca ile her şartta anlaştığı bilinirken, Brezilyalı starın Al Nassr'dan alacağı ücret, transferde tok sorun olan kısımdı.

Çarşamba akşamı, Al Nassr yönetiminin transfere dair direnci kırıldı. Suudi basını konuya ilişkin, 'Fenerbahçe, Talisca transferinde anlaşmaya çok yakın' ifadelerini kullandı.

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'FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK'
Haberin ayrıntılarında, Al Nassr kulübünün, 22 Ocak Çarşamba akşamı anlaşmayı tamamlamak için yeniden müzakerelere başladığı belirtildi.

TALISCA PARASINI ALACAK
Öte yandan Talisca'nın Al Nassr'dan alacağı paranın transferdeki 'tek sorun' olduğu bilinirken, bu problemin de çözüldüğü, Suudi kulübünün, Talisca'nın alacağı ücreti vermeyi kabul ettiği kaydedildi. 

Talisca Fenerbahçeye çok yakın Transfer görüşmeleri yeniden başladı


 

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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