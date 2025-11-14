×
Talisca, Fenerbahçe'den ayrılıyor! 'Transferi konuşuyoruz'

#Fenerbahçe#Talisca#Fenerbahçe Transfer
Haziran 2026'da Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Anderson Talisca'ya dair ESPN Brezilya'ya önemli bir habere yer verildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olmasında karşın Fenerbahçe'nin yeni kontrat önermediği oyuncu, ülkesine dönmeyi planlıyor.

ESPN BREZİLYA DUYURDU

Anderson Talisca'nın ayrılığının, Fenerbahçe ile kontratının sona ermesinin ardından olması beklenirken, Brezilya'da oynamayı planladığı takım belli oldu.

ÖNCELİĞİ BAHIA

Talisca için transferde 1 numaralı takım, altyapısından yetiştiği Bahia olduğu ifade edildi. Talisca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "10 Ocak'ta (2026) ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia Futbol Direktörü Cadu Santoro ile transferi çok konuşuyoruz ama bu kulübe bağlı, sadece benim isteğimle olacak bir durum değil." demişti.

2. ADAY DA BELLİ

Bahia ile beraber Talisca'nın, Brezilya'nın Corinthians kulübü ile de iletişimde olduğu ve bu ekibe de gitme olasılığının olduğu kaydedildi.

Talisca, bu sezon çıktığı 18 müsabakada 6 gol 2 asist üretmişti.

#Fenerbahçe#Talisca#Fenerbahçe Transfer

