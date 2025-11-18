×
Talisca, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İddialara son noktayı koydu

#Transfer#Fenerbahçe#Anderson Talisca
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 18:59

Sık sık Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde iddialar çıkan sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Anderson Talisca, transfer iddiaları ve geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Bandsports'a verdiği röportajda hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Ara transfer döneminde ülkesine geri döneceği yönünde çıkan spekülasyonlara son noktayı koyan Talisca, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şu anki tek odağım Fenerbahçe. İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli kulüple henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadıklarını söyledi.

"ÖNEMLİ BİR DÖNEMDEYİZ" 

Kulübün mevcut durumundan memnun olduğunu belirten Talisca, "Ligde Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Talisca, Fenerbahçeden ayrılacak mı İddialara son noktayı koydu

PERFORMANSI: 18 MAÇTA 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Anderson Talisca, 6 gol - 2 asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

