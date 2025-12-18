×
Talisca, Fenerbahçe'den ayrılabilir! 3 kulübe istediği maaşı duyurdu

#Fenerbahçe#Talisca#Fenerbahçe Transfer
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 15:31

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, son maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettirirken, transferine ilişkin ülkesinin basınından önemli bir yazı kaleme alındı.

Fenerbahçe'nin 2026 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Brezilyalı yıldızı Talisca için Brezilya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

Buna göre Talisca, kendisini isteyen 3 kulübe de mesaj gönderdi ve maaş talebini iletti.

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, Corinthians, Flamengo ya da Bahia’dan birinde oynamak için onay verdi ve istediği maaş belli doldu.

Sezonun sonuna yaklaşılırken Brezilya'da kulüpler 2026 planlaması için transfer piyasasını yoklamaya başladı. Corinthians cephesinde ise tüm dikkatler Vasco ile oynanacak Copa Betano do Brasil finaline çevrilmiş durumda. Yönetim, transfer yasağı nedeniyle şu an için hamle yapamasa da alternatif isimleri listesinde tutuyor.

Adı sık sık Corinthians ile anılan Talisca, geçmişte bu konudaki duygularını açıkça dile getirmişti:

“Kariyerimi Bahia’da bitirmek istediğimi her zaman söyledim ama Brezilya’ya dönecek olursam, taraftarı olduğum kulüpte, yani Corinthians’ta oynamayı çok isterim.”

Yakın dönemde Corinthians ve Bahia iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Ancak Talisca, verdiği röportajda o dönemde herhangi bir temas olmadığını söylemişti:

“Brezilya’ya dönüyorum, Bahia ile Corinthians arasında seçim yapıyorum deniyordu. Bu doğru değil. Henüz bu konuda konuşmaya başlamadık."

FİKRİ DEĞİŞTİ: ÖNCELİK BREZİLYA

Son gelişmelere göre Talisca’nın düşüncesi değişti. Türkiye’de bazı maçlarda yedek kalması sonrası, Brezilya’ya dönüşü kariyerinde öncelik haline getirdi. Ancak bu dönüş için şartını net koydu: Aylık 2 milyon Brezilya reali (300 bin Euro, yıllık 3.6 milyon Euro) ve şampiyonluk bonusu.

