Talisca, Al-Jazira'ye imza atmaya gidiyor

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Fenerbahçe'nin yabancı kuralı nedeniyle yolları ayırma kararı verdiği Anderson Talisca’nın Al Jazira ile anlaştığı ve imza için bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceği öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Tecrübeli oyuncu dün akşam antrenmanında Fenerbahçeli oyuncularla vedalaştı.

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Al Jazira’ya 2 yıllık imza atacak.

PERFORMANSI

Fenerbahçe’ye 2024-25 sezonunun devre arasında gelen Talisca, 75 maça çıktı ve 44 gol atarken 7 de asist yaptı.