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Talisca, Al-Jazira'ye imza atmaya gidiyor

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Anderson Talisca
Talisca, Al-Jaziraye imza atmaya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 07:00

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bugün Al-Jazira ile resmi sözleşme imzalamak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

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Fenerbahçe'nin yabancı kuralı nedeniyle yolları ayırma kararı verdiği Anderson Talisca’nın Al Jazira ile anlaştığı ve imza için bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceği öğrenildi.

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TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Tecrübeli oyuncu dün akşam antrenmanında Fenerbahçeli oyuncularla vedalaştı.

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Al Jazira’ya 2 yıllık imza atacak.

Talisca, Al-Jaziraye imza atmaya gidiyor

PERFORMANSI

Fenerbahçe’ye 2024-25 sezonunun devre arasında gelen Talisca, 75 maça çıktı ve 44 gol atarken 7 de asist yaptı.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Anderson Talisca

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