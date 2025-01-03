Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! Fabrizio Romano duyurdu: Anlaşma sağlandı, son pürüz...

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Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferin dünya çapında fenomenleşen gazetecisi Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile Al Nassr'ın Talisca için anlaşmaya vardığını yazdı. Romano ayrıca Fenerbahçe cephesinde oyuncu ve menajeriyle ilgili henüz netleşmeyen detaylar bulunduğunu, bunların tamamlanınca transferin gerçekleşeceğini ifade etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

ARAP GAZETECİ: AL NASSR DEVAM ETMEK İSTEMİYOR

Suudi Arabistanlı gazeteci Al-Enezi, katıldığı canlı yayında Al Nassr yönetiminin Brezilyalı futbolcuyla devam etmek istemediğini, Fenerbahçe'ye transferinin tamamlanması halinde kadrosuna bir forvet katmayı planladığını söylemişti.