Talica'dan Alex de Souza sözleri: 'Geldiğimde mesaj attı!'

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı BAY geçen Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Kritik mücadelenin ardından sarı - lacivertli futbolculardan Allan Saint-Maximin, Milan Skriniar ve Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

İşte Sarı - Lacivertli futbolcuların açıklamaları;

ALLAN SAINT-MAXIMIN: MOURINHO İLE PROBLEMİM YOK

"Takım adına çok mutluyum, çok zor bir maçtı. 1-0'dan 4-1 kazandık, bu harika. Taraftarlarımız bunu hak ediyor. Trabzonspor gibi zorlu maçları kazanmalıyız. İki takım arasındaki geçmişten de bilgi sahibiyim. Deplasmandaki maçta da ne kadar zorlu maçlar olduğunu gördüm.

Bu konu hakkında söylenecek çok şey var ama benim, Jose Mourinho ile problemim yok. iyi bir ilişkimiz var. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada bir şeyler görüyorsunuz ama sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru değil. Ben elimden geleni yapıyorum. Teknik direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordu. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim."

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MILAN SKRINIAR: FENERBAHÇE OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

"Allan Saint-Maximin röportaj yaparken, Talisca ile konuşuyordum ve çok güzel bir maç çıkardığını söyledim. Ve onu kutladım. Maça iyi başladık, kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek için onları zorladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarı Fenerbahçe olduğumuzu ve evimizde oynadığımızı onlara gösterdik. Sonuç 4-1 oldu."

TALISCA: ALEX GELDİĞİMDE MESAJ ATTI

"Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu deva kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.

Bir kaç maçtır bu golleri deniyordum, kariyerimde tek vuruşla birçok gol var.

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Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığım golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım."