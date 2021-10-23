Talat Ünlü, Halter Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

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Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu yönetimine talip olduklarını açıkladı.

Olimpiyatlarda başarılı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Ünlü, şunları söyledi:



"Bugün burada halter sporuna hizmet etmiş ve halen hizmet etmekte olan halterin mutfağından gelmiş son derece deneyimli, üst seviyede eğitimli ve geçmişi başarılarla dolu halterin emekçileri arkadaşlarımla birlikte güçlü bir Türk halteri için Türkiye Halter Federasyonu yönetimine talip olduğumuzu, Halter Federasyonu Başkan Adayı Ömer Öztürk hocam ile sen ben duygusuyla değil, biz olduğumuzu birlikte hareket ettiğimizi açıklamak üzere bir araya geldik. Halteri yaygınlaştırmak, geliştirmek için çalışacağız."



Altyapıya önem vereceklerini belirten Ünlü, "81 ilimizde halter faaliyetini hayata geçirmek suretiyle özellikle halter sporunu yapmış ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan arkadaşlarımızla iş birliğine giderek, halter sporuna uygun yetenekli çocuklarımızı tespit edeceğiz ve halterin geleceği için en önemli kaynağımız olan altyapımızı oluşturacağız. Şampiyon sporcularımızla birlikte pilot illerimizde paneller düzenleyeceğiz, halterle tanışmamış hiçbir şehir bırakmayacağız." diye konuştu.



Ünlü, "56 yıllık ömrümün 43 yılını emek verdiğim Halter Federasyonuna başkan olmak istiyorum. Bizim branşımız halter. 'Niçin aday oldunuz?' diye soranlara, bu açıklama yeter diye düşünüyorum. Bir antrenör olarak, sporcu olarak ve spor adamı olarak halterin ihtiyaçlarını biliyoruz. Sporcularımızın, kulüplerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için aday olduk." ifadelerini kullandı.