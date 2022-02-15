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Talat Papatya: "Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz..."

#Göztepe#Talat Papatya#Galatasaray
Talat Papatya: Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz...

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Hatayspor karşısında ortaya konulan mücadelenin karşılığını alamadıklarını belirterek, Galatasaray maçıyla beraber yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

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Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, yazılı bir açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Papatya, "Sakat ve cezalı oyuncularımızın çok olmasına rağmen en az 1 puan almayı düşündüğümüz maçı kaybettik. Perşembe günü çok zorlu geçen 120 dakikalık kupa maçının ardından bu müsabakanın özellikle ikinci bölümünde ortaya konulan mücadele ve hırsın karşılığı en az bir puan olmalıydı diye düşünüyorum. Umarım eksik oyuncularımız bir an önce aramıza katılırlar. Ligin 2. yarısı ile yakaladığımız ivme ve kazanma alışkanlığımızı hızlı bir şekilde geri kazanmamız gerekiyor. İnşallah Galatasaray maçı ile bu süreci başlatırız" dedi.

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#Göztepe#Talat Papatya#Galatasaray

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