Taktiksel esnekliğin anahtarı: Trossard

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Beşiktaş, transfer döneminin en çok ses getiren ve üzerinde en çok durulması gereken hamlelerinden birine Leandro Trossard ile imza attı. Ancak futbol kamuoyunun genel eğilimi, Belçikalı futbolcuyu Arsenal’deki “hamle oyuncusu” rolü üzerinden değerlendirerek eksik bir çerçeveye oturtuyor. Halbuki Trossard, modern futbolun en zor bulunan profillerinden biri; taktiksel esnekliğin anahtarı ve elit teknik adamların en güvendiği taktiksel çözümdür.

SOL İÇ KORİDOR VE HÜCUM YERLEŞİMİ

Vincenzo Italiano’nun mevcut kadro şablonu göz önüne alındığında, Trossard’ın öncelikli olarak sol kanat forvet pozisyonunda konumlanmasını bekleyebiliriz. Oyuncunun hâlâ en güçlü silahlarından biri olan dar alan driplingi ve topsuz oyun sezgisi, sol arkasındaki dinamik Dango Ouattara çizgiyi boydan boya parsellediğinde asıl etkisini gösterecektir. Bu yerleşimde Trossard, klasik bir çizgi oyuncusu gibi değil, sol iç koridora sızan ve ceza sahası etkinliğini artıran bir “sızıntı forvet” gibi oynayacaktır. Bu kurgu, Beşiktaş’ın hücum anında Trossard ve Oh’un birbirine fazlasıyla yaklaştığı bir yaratıcı istasyon oluşturmasını sağlayacaktır.

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ÜÇÜNCÜ BÖLGEDEKİ ÜRETKENLİĞİ ARTIRACAK

Sol bek Ouattara’nın hücum genişliğini sağladığı anlarda, sağ bek Murillo’nun savunma dengesini korumak adına orta sahaya eklemlenerek daha merkezleşen bir rol üstlenmesi beklenebilir. Salih Özcan’ın stoper önünde tekli çapa olarak konumlandığı, Orkun-Olaitan ikilisinin ise merkezden oyun kurulumunu yönettiği bu yapıda; Cerny-Oh-Trossard üçgeninin yaratıcılığı, Beşiktaş’ın üçüncü bölgedeki gol üretkenliğini doğrudan yukarı çekecektir.

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PAS KALİTESİ VE SAHA GÖRÜŞÜYLE AYNI ZAMANDA ELİT BİR SERVİSÇİ

Trossard yalnızca ceza sahasını tamamlayan bir bitirici değil; pas kalitesi ve saha görüşüyle aynı zamanda elit bir servisçidir. Beşiktaş’ın ceza sahası koşularını yapabilen Orkun ve Olaitan gibi iki dinamik orta sahaya sahip olması, Trossard’ın hazırlayacağı ceza sahası çevresi servislerinin değerini katlayacaktır. Rakip savunmalar merkezden gelen koşuları karşılamaya çalışırken, santrfor Oh’un boşa çıkması ve Trossard’ın paslarıyla buluşması çok daha kolaylaşacaktır. Ayrıca İtaliano’nun taktiksel esnekliği seven yapısı, maç içinde Beşiktaş’ı sahte 9’lu bir 4-4-2’ye ya da 3-4-2-1 dizilişine rahatlıkla tahvil edebilir.

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Oh’un sırtı dönük duvar olduğu senaryolarda, Trossard’ın savunma arkasına yapacağı topsuz koşular ve ceza sahası köşesinden uzak köşeye bıraktığı o meşhur plase vuruşları, Beşiktaş adına anahtar hücum setine dönüşebilir. Ancak bu komplike rollerin verimli olabilmesi için, Trossard’ın savunma zafiyetlerini kapatacak dinamik bir orta saha kaymasının yapılması elzemdir. Oyuncunun geri koşulardaki savunma eksikliğini, Salih Özcan ve beklerin yapacağı alan kapatmalarla dengelemek teknik heyetin öncelikli taktik ödevi olacaktır.