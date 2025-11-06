×
Taktik sızdı berber uçtu!

Güncelleme Tarihi:

Taktik sızdı berber uçtu
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 07:00

Antalyaspor, taktiklerin rakibe verildiği iddiasıyla harekete geçti. Erol Bulut’un Başakşehir maçıyla ilgili iddiası sonrası, daha önce Antalyaspor’da çalışan ve söz konusu maç öncesi rakip çalıştırıcı Nuri Şahin’i tıraş eden Gazi Alp Erken’in tesislere girişi yasaklandı. Berber Gazi Alp Erken, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Evet, Nuri Şahin’in tıraşını yapıyorum ama ben taktikten anlamam” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un ikas Eyüpspor karşılaşmasından hemen sonra ortaya attığı ‘Taktik casusluğu’ iddiası tartışılmaya devam ediyor. Bulut’un, “Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takımdan Nuri Hoca’ya (Şahin) aktarmış. Bu maalesef bu maçtan (Eyüpspor) önce de oldu” açıklamalarının ardından Başakşehir ve Eyüpspor cephesinden jet hızıyla yalanlama geldi. Kulüp içinde casus soruşturması yürütürken, taktik bilgileri sızdıran kişinin berber Gazi Alp Erken olduğu iddia edildi.

Erken'in daha önce Antalyaspor’da çalışan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin’in de düzenli olarak tıraşını yaptığı öğrenildi. Yönetim Erken’in kulübe girişini yasakladı.

