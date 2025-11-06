Taktik sızdı berber uçtu!

Haberin Devamı

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un ikas Eyüpspor karşılaşmasından hemen sonra ortaya attığı ‘Taktik casusluğu’ iddiası tartışılmaya devam ediyor. Bulut’un, “Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takımdan Nuri Hoca’ya (Şahin) aktarmış. Bu maalesef bu maçtan (Eyüpspor) önce de oldu” açıklamalarının ardından Başakşehir ve Eyüpspor cephesinden jet hızıyla yalanlama geldi. Kulüp içinde casus soruşturması yürütürken, taktik bilgileri sızdıran kişinin berber Gazi Alp Erken olduğu iddia edildi.

Erken'in daha önce Antalyaspor’da çalışan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin’in de düzenli olarak tıraşını yaptığı öğrenildi. Yönetim Erken’in kulübe girişini yasakladı.