Takipçi sayısında da zirvede Galatasaray var

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Fransız istatistik sitesi CIES; Instagram, Facebook, TikTok ve Twitter (X) verilerini derleyerek sosyal medyada en fazla takipçisi olan kulüpleri belirledi.

Real Madrid 410,9 milyon takipçiyle listenin zirvesinde yer alırken İspanyol devini 360,7 milyon takipçi ile ezeli rakibi Barcelona takip etti.

Manchester United ise 216,3 milyon takipçi ile 3. sırada kendine yer aldı. Temsilcilerimiz içinde 45,1 milyon takipçiyle Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş’ın önünde yer alırken genel sıralamada 19. basamakta yer aldı ve ilk 20 içinde bulunan tek Türk takımı oldu.

Fenerbahçe 33,8 milyon milyon takipçi ile 22. sırayı alırken Beşiktaş ise 19 milyon takipçi ile 35. sırada bulunuyor.