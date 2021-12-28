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"Takımın bir kimliğe sahip olduğunu herkes biliyor..."

#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Anadolu Kulüpleri
Takımın bir kimliğe sahip olduğunu herkes biliyor...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk yarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gerçekten memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Artık takımın bir kimliğe sahip olduğunu herkes biliyor" dedi.

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Adana Demirspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezonun ilk yarısında takımı beğendiğini söyledi.

Montella, “Gerçekten memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Artık takımın bir kimliğe sahip olduğunu herkes biliyor. Kendi ruhunu ve mücadelesini sahalarda yansıtabiliyor. Bireysel olarak da hepsinin gelişmesi memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısının ilk yarıya göre daha zorlu geçeceğini aktaran Montella, “Herkes bizi tanıyor, kimliğimizi yansıtabileceğimizi biliyorlar. Daha zorlu bir süreç olacağını düşünüyorum. Ancak biz kendi mücadelemizi sürdüreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ocak ayı transfer dönemi bir tamir dönemidir”

Transfer konusu hakkında da görüşlerini dile getiren Montella, “Ocak ayı transfer dönemi bir tamir dönemi gibidir. Ancak bu konuda pek bir bilgim yok. Burada başkanımızın ve kulübümüzün niyeti çok önemli. Başkanımız takımı geliştirmek için bir fırsat bulursa kesinlikle yatırım yapacağını biliyorum. Biz çalışmalarımıza devam ederken kulübümüzün de çalıştığını biliyorum” diye konuştu.

"Kendi performansımızı tekrardan yansıtmamız gerekiyor"

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacakları Ankaraspor maçını da değerlendiren İtalyan teknik adam, “Aslında iyi bir takım olduğunu düşünüyorum Ankaraspor’un. Rizespor’a karşı aldıkları galibiyeti analiz ettim ve kompakt olan, beraber ve sert oynamayı hedefleyen bir takım. Baktığınızda kontra ataklarda da belirli organizasyonları var ve topa sahip olmadıklarında da organizasyonlu bir şekilde görüntü gösteriyorlar. O yüzden tamamen konsantre ve kendi performansımızı tekrardan yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Takımın bir kimliğe sahip olduğunu herkes biliyor...

Kaan Kanak: “Çok iyi bir uyum yakaladık”

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan mavi-lacivertli ekibin oyuncularından Kaan Kanak, “İlk yarı güzel geçti. Daha fazlasını yapabilirdik ama bu oynadığımız maçlardaki yaptığımız hataların üzerine çalışıp ikinci yarı daha güzel bir Adana Demirspor izleteceğiz. İyi bir ilk yarı geçirdik bence. 26 yıl sonra Süper Lig’e çıkmış yeni bir takım vardı. Başka ülkelerden, şehri hiç bilmeyen oyuncular vardı. Hepsiyle şu an çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Başkanımız, taraftarımızla çok iyi bir uyum yakaladık” diye konuştu.

Takımın bir kimliğe sahip olduğunu herkes biliyor...


Arijanet Muric: “Biraz şanssızız”

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Başarılı kaleci Arijanet Muric ise takım olarak sezonun ilk yarısını iyi geçirdiklerini ve sürekli geliştiklerini söyledi.

Muric, Göztepe maçında Rassoul ile yaşadığı talihsiz olayı da değerlendirerek, “Biraz şanssızız o konuda. Böyle şeyler futbolda oluyor. Ben çıktım, o beni görmedi ama üstünde durmamamız gerekiyor. Futbolda böyle hatalar var” dedi.

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#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Anadolu Kulüpleri

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