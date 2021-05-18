Takımı satın aldı, oğlunu forvet yaptı! Kendisi ise 10 numara...

Spor Arena Dış Haberler - Çinli işadamı He Shihua, Çin 2. Ligi ekiplerinden Zibo Kuju isimli kulübü satın aldıktan sonra 126 kilo olan oğlunu takımının forveti yaptı.

2 milyon Euro karşılığında satın aldığı Zibo Kuju'da oğlunu forvet yapan He Shihua, kendisini ise 10 numara yaptı. He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu mücadelesinin 90. dakikasında kendisini oyuna aldı.

Zibo Kuju, Çin 2. Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 1 puan alırken, kalesinde 10 gol görüp rakip ağları yalnızca 2 kez sarsabildi.

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