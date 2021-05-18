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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Takımı satın aldı, oğlunu forvet yaptı! Kendisi ise 10 numara...

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Takımı satın aldı, oğlunu forvet yaptı! Kendisi ise 10 numara...

Çin 2. Ligi ekiplerinden Zibo Kuju'yu satın alan Çinli iş adamı He Shihua, 126 kilo olan oğlunu forvet, kendisini ise 10 numara yaptı.

Spor Arena Dış Haberler - Çinli işadamı He Shihua, Çin 2. Ligi ekiplerinden Zibo Kuju isimli kulübü satın aldıktan sonra 126 kilo olan oğlunu takımının forveti yaptı.

2 milyon Euro karşılığında satın aldığı Zibo Kuju'da oğlunu forvet yapan He Shihua, kendisini ise 10 numara yaptı. He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu mücadelesinin 90. dakikasında kendisini oyuna aldı.

Zibo Kuju, Çin 2. Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 1 puan alırken, kalesinde 10 gol görüp rakip ağları yalnızca 2 kez sarsabildi.

Takımı satın aldı, oğlunu forvet yaptı Kendisi ise 10 numara...

Takımı satın aldı, oğlunu forvet yaptı Kendisi ise 10 numara...

Takımı satın aldı, oğlunu forvet yaptı Kendisi ise 10 numara...

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