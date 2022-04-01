Takımca iyi oynayan kazandı

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Şampiyonlar Ligi tarihinde dün Türk takımları 7. kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Hepsinde de dünkü gibi VakıfBank vardı. Ve Sarı-Siyahlılar dün kazanarak final için avantaj elde etti.

İlk sette başa baş giden mücadelede VakıfBank Cansu ile dört sayılık servis serisi yakaladı ve bu bölümü kazanmasını bildi. Gabi ve Haak’la hücumda çok verimli oynayan VakıfBank ikinci seti rahat kazandı. Zehra ve Ogbogu da hem blokta hem de hücumda iyi oynayınca bu set Vakıf için kolay geçti. Fenerbahçe Vargas’la dirense de servis karşılama sorunları, Naz’ın ortadan oynamasını engelledi. Oyuna sonradan giren Ana Cristina hücumda katkı sağlasa da ikinci setin VakıfBank’a gitmesini engelleyemedi.

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GUiDETTi MÜDAHALE ETMEDi

Üçüncü sette denge vardı. Gününde olmayan Fedorovtseva biraz kıpırdanınca Vargas’ın servis sayıları da devreye girince Fenerbahçe bu seti kazandı ve bu serinin VakıfBank için kolay olmayacağının sinyalini verdi.

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Dördüncü sete Cansu’nun iyi servisleriyle başlayan VakıfBnak bir ara farkı sekiz sayıya kadar çıkardı. Guidetti iyi oynayan takımını, çok fazla müdahale etmeden yönetti. Kısaca F.Bahçe’de en çok Vargas’ın direndiği ilk maçı takım halinde daha iyi oynayan VakıfBank kazanmasını bildi.