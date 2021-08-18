Takım arkadaşına yumruk atan ilk futbolcu Marcao değil

Marcao’nun Kerem’e saldırmasının yankıları sürerken yeşil sahalar da bu tarz olayların yabancısı değil. İşte daha önce takım arkadaşlarıyla sahada kavga eden diğer futbolcular:

SOULAMA’YA ATTIĞI TOKAT KAFKAS’I KIZARTTI

11 Aralık 2001’de Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile oynayan Denizli’de Tolunay Kafkas kale önünde yaşanan bir karambolden sonra kendisine sitem eden kaleci Soulama’ya tokat atınca kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

SABRİ ÜZERİNE YÜRÜYEN MELO’NUN BOĞAZINI SIKTI

3 Haziran 2015’te Bursa ile oynanan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray 1-0 gerideyken Melo, bir pozisyon sonrası Sabri’nin üzerine yürüdü. Sabri arkadaşının boğazını sıkarken, Sambacı da Sabri’nin eline vurdu. Olay daha fazla büyümezken Aslan 3-2 kazanıp kupanın sahibi oldu.

BOWYER İLE DYER YUMRUK YUMRUĞA

2 Nisan 2005’te Aston Villa ile oynanan maçta skor 3-0 iken 82. dakikada Newcastle United’lı lee Bowyer ile kieron Dyer birbirlerine

girdi. Ayrılana kadar yumruklar havada uçuştu. Bowyer’ın forması yırtılırken hakem Barry knight 2 futbolcuyu da kırmızı kartla oyundan attı.

ÖZEL MAÇTA KAPIŞTILAR 2 YIL AYRILMADILAR

Fernando Ricksen-Vladislav Radimov: 6 Şubat 2008’de Malaga ile Zenit’li Ricksen ile Radimov yumruk yumruğa birbirine girdi. Takım arkadaşlarının ayırdığı ikili oyundan atılsalar da kulüp herhangi bir ceza vermedi. Bu kavgaya karşın Ricksen ile Radimov 2 yıl daha birlikte oynadı.

AMOROSO GOL KAÇIRDI KALECİ LEHMANN ÇILDIRDI

Jens Lehmann-Marcio Amoroso: 22 Şubat 2003 tarihinde Schalke 2-0 öne geçtiği Ruhr Derbisi’nde Borussia Dortmund’un skoru eşitlemesine engel olamazken 81. dakikada kaçan golden sonra Lehmann, kalesinden çıkıp hatalı olduğunu düşündüğü takım arkadaşı Amoroso’nun üzerine yürüyüp vurdu. Lehmann bu durum sonrasında sarı kart gördü ancak bu 2. sarısı olduğu için kırmızı kartla oyundan atıldı.

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