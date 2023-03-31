Takım Almanya'da, Neymar kumarda! Bir saat içinde servet kaybetti... Mbappe sessiz kalamadı...

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Paris St. Germain’de ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan dünyaca ünlü yıldız Neymar rehabilitasyon sürecini ikinci aşkı olan poker oynayarak geçiriyor. Fırsat buldukça başta Las Vegas olmak üzere dünyaca ünlü kumar merkezlerinde poker masalarındaki yerini de alan Brezilyalı futbolcu salı günü ise şansını online kumarhanede denerken 1 saatte 1 milyon Euro kaybetti.

AYLIK BRÜT ÜCRETİ 3.6 MİLYON EURO

Poker oynadığı anları Twitch platformunda yayınlayan Neymar’ın yaklaşık 20.8 milyon TL kaybettiği andaki tepkisi büyük tartışma yarattı. Fonda flütle Titanik filminin müziği çalarken önce üzgün bir yüz ifadesi takınan Neymar ağlıyormuş gibi yaparak çığlık atarken sonrasında kahkahalarla gülmeye başladı. Bu esnada yayındaki bir kişinin “60 dakikada 1 milyondan sıfıra gitti” dediği duyulurken müziğe flüt çalıyormuş gibi yaparak eşlik eden Neymar bu anları YouTube’da paylaşacağını söyledi. · PSG’de ayda brüt 3 milyon 650 bin Euro kazanan Neymar’ın 1 milyon Euro kaybettikten sonra sergilediği tavır sosyal medyada büyük tepki çekti.

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TAKIMI ALMANYA'DA NEYMAR KUMARDA

PSG’nin Şampiyonlar Ligi ilk maçında B.Münih’e yenilmesinin ardından Neymar’ın bir poker masasında görülmesi tepki çekmişti. Mbappe “Dönüş maçı için önemli olan hepimizin iyi yemek yemesi ve iyi uyumasıdır” sözleri ile Sambacı’yı hedef aldığı iddia edilse de yıldız futbolcu bu açıklamaların Neymar’a yönelik bir eleştiri olduğunu yalanladı.

4- Neymar, Forbes’a göre 95 milyon dolarlık geliriyle 2022 yılında Lionel Messi, LeBron Jamies ve Cristiano Ronaldo’dan sonra dünyanın en çok kazanan 4. sporcusu.

200- Özel uçağı, yatı, helikopteri, birçok lüks otomobili, Brezilya ve ABD’de mülkleri bulunan Neymar’ın şu anda net serveti 200 milyon dolar civarında.

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MBAPPE HEPSİNİ GERİDE BIRAKTI

Aylık 6 milyon Euro’luk brüt maaşı bulunan Kylian Mbappe takım arkadaşı olan 2 efsane ismi geride bırakırken, sözleşmesini tamamlarsa toplam kazancı 630 milyon Euro’yu bulacak.

Fransa Ligi’nde en çok para kazanan futbolcular açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında PSG’li oyuncular yer alırken Kylian Mbappe aylık 6 milyon Euro’luk brüt kazancı ile zirvede. Fransız yıldızı 3 milyon 650 bin Euro ile takım arkadaşı Neymar izliyor. 3. sırada 3 milyon 375 milyon Euro’luk aylık brüt kazancı ile Lionel Messi bulunuyor.

420 MİLYON EURO'LUK BONUS

2021 yılında Paris St. Germain ile biten sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan yıldız futbolcu Real Madrid’e gideceği iddialarının ardından müthiş bir kontrata imza atmıştı. Şu anda 24 yaşında olan Mbappe yıllık 72 milyon Euro’yu bulan ücretinin yanı sıra Fransız devinden 3 taksitte ödenmek üzere 180 milyon Euro sadakat bonusu alacak.

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Yıldız oyuncu kaldığı her yıl için sırasıyla 70+80+90 milyon Euro olmak üzere 240 milyon Euro daha bonus alacak. Kylian Mbappe sözleşmesini tamamlarsa toplam 630 milyon Euro kazanacak.

11- PSG’li oyuncuların hegemonyasındaki listede 11. sırada aylık 660 bin Euro’luk kazancı ile Monaco’lu Ben Yedder bulunuyor.