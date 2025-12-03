×
Tahkim'den Galatasaray'ın Roland Sallai itirazına ret!

Güncelleme Tarihi:

Tahkimden Galatasarayın Roland Sallai itirazına ret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 23:31

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Roland Sallai için yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai için yaptığı itirazı oybirliğiyle reddetti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA DA YOK

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta forma giyemeyen Roland Sallai, Samsunspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin PFDK'nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

