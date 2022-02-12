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Tahkim Kurulu'ndan Yatabare ve Trabzonspor kararı

#Trabzonspor#Sporanasayfa#TFF
Tahkim Kurulundan Yatabare ve Trabzonspor kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 12 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare'nin 3 maç men cezası ile Trabzonspor’a verilen 48 bin TL para ve tribün kapatma cezası onandı.

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TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan Tahkim Kurulu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"D.G Sivasspor Kulübü futbolcusu Mustapha Yatabare'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve E.2021-2022/640 - K.2021-2022/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Sivasspor Kulübü futbolcusu Mustapha Yatabare'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

Trabzonspor'un, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve E.2021-2022/626 - K.2021-2022/755 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt Tribünü Vip Platinum B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

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#Trabzonspor#Sporanasayfa#TFF

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