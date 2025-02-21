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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Tahkim Kurulu#Fenerbahçe
Tahkim Kurulundan Galatasaraya ret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 22:04

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın yabancı hakem itirazını reddetti.

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Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın yabancı hakem itirazını reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Galatasaray'ın 20.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının yabancı hakem tarafından yönetilmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu’nun 12.02.2025 tarihli ve 31 sayılı toplantıda Merkez Hakem Kuruluna yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

- Merkez Hakem Kurulu’nun Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı’nın "Kurulun Yargı Yetkisi" başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu’nun Yargı yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oyçokluğuyla karar verildi."

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#Galatasaray#Tahkim Kurulu#Fenerbahçe

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