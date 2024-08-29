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Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Burak Kızılhan'a indirim!

Güncelleme Tarihi:

#Tahkim Kurulu#Ali Koç#TFF
Tahkim Kurulundan Ali Koç ve Burak Kızılhana indirim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 19:07

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın para cezalarında indirime gitti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, PFDK tarafından Göztepe müsabakasının ardından başkan Ali Koç'a "Müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi" nedeniyle verilen 504 bin liralık para cezası 168 bin liraya indirildi.

Aynı müsabaka aynı eylem sebebiyle 336 bin lira para cezasına çarptırılan Burak Çağlan Kızılhan'ın cezası da 168 bin lira şeklinde düzeltildi.

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#Tahkim Kurulu#Ali Koç#TFF

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