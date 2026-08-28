×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tahkim Kurulu, Mahmut Uslu'nun cezasını kaldırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mahmut Uslu#Tahkim Kurulu
Tahkim Kurulu, Mahmut Uslunun cezasını kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 20:14

Tahkim Kurulu, PFDK’nin Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya verdiği 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezasını kaldırdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Tahkim Kurulu, Mahmut Uslu'ya verilen 2.5 milyon TL para cezası ve 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oyçokluğuyla kaldırıldığını açıkladı.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 20.08.2026 tarih ve E.2026-2027/9 – K.2026-2027/12 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Mahmut Nedim Uslu’nun, müsabaka sonrasında medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mahmut Uslu#Tahkim Kurulu

BAKMADAN GEÇME!