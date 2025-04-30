Tahkim Kurulu, Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Polonyalı futbolcuya verilen 39 bin liralık para cezasının da oy çokluğuyla kaldırılmasına hükmetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyemeyen Piatek, Tahkim Kurulunun kararının ardından Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayabilecek.

BU SEZON 44 MAÇTA 30 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 20 gol kaydeden Piatek, tüm kulvarlar toplamında ise 44 maçta 30 gol attı.

Polonyalı golcü, 22 gollü Osimhen'in ardından Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.