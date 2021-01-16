Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek Brezilyalı oyuncunun 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasını oy birliği ile onadığı aktarıldı.

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