Tahkim Kurulu, Galatasaraylı golcü Mbaye Diagne'nin cezasını onadı

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mbaye Diagne ilgili PFDK’nın 21.01.2021 tarihli E.2020-2021/590 K.2020-2021/730 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mbaye Diagne’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2021/53 – K.2021/32

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ilgili PFDK’nın 21.01.2021 tarihli E.2020-2021/589 K.2020-2021/728 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."