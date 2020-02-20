Tahkim Kurulu'ndan, Galatasaray ve Semih Özsoy'a onama, Beşiktaş ret

Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle:

1. E.2020/16- K.2020/ 55

Fatsa Belediye Kulübü Derneği'nin futbolcu Serkan Çalık ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.12.2019 tarih ve E.2019/481 - K.2019/552 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/17- K.2020/ 56

Fatsa Belediye Kulübü Derneği'nin teknik adam İsmail Cem Cambaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 11.12.2019 tarih ve E.2019/469 - K.2019/555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının KALDIRILMASINA,

- Davacının alacak talebinin kabulü ile; 111.714,28 TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı teknik adama ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

3. E.2020/18- K.2020/ 57

Fatsa Belediye Kulübü Derneği'nin futbolcu Mehmet Kalkan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 11.12.2019 tarih ve E.2019/439 - K.2019/554 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının KALDIRILMASINA,

- Davacının alacak talebinin kabulü ile; 11.918,10 TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

4. E.2020/40- K.2020/ 58

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF'nin 29.01.2020 2020/2140 sayılı cevap yazısına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir kararın mevcut olmadığı görülmekle; başvurunun usul yönünden reddine , oybirliği ile,

5. E.2020/52- K.2020/59

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/624 K.2019-2020/735 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/53- K.2020/60

Ortaköy Spor Kulübü'nün futbolcusu Oğuzhan Temel ile ilgili AFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/1099 K.2019-2020/1414 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ortaköy Spor Kulübü'nün futbolcusu Oğuzhan Temel'in rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FTD'nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasının; 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/54- K.2020/61

Bozcaada Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Güneş ile ilgili AFDK'nın 10.02.2020 tarihli E.2019-2020/1069 K.2019-2020/1389 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bozcaada Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Güneş'in rakip takom futbolcusuna topsuz alanda şiddeti harekette bulunması nedeniyle FTD'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine saldırıda bulunması nedeniyle FTD'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca rakip takım furbolcusuna ve seyircilere sözle ve eylemle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 10. maddesi uyarınca cezaların içtima ettirilerek toplam 17 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/55- K.2020/62

Bolvadin Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Furkan Samet Seven ile ilgili AFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/1092 K.2019-2020/1403 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Bolvadin Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Furkan Samet Seven oyunun durduğu bir anda rakip takım futbolcusuna tokat vurarak kural dışı harekette bulunması nedeniyle FTD'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasının; 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

9. E.2020/56- K.2020/63

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy ile ilgili PFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/639 K.2019-2020/726 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FTD'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2020/57- K.2020/64

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün idarecisi Suat Aydın ile ilgili PFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/640 K.2019-2020/727 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün idarecisi Suat Aydın'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorlarında yer alması nedeniyle FTD'nin 39/1. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ve 50.000,00 TL para cezası cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 120 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2020/58- K.2020/65

Yaşar Aşçıoğlu'nun PFDK'nın 11.02.2020 tarihli E.2016-2017/200-266-410-443-477 K.2019-2020/711 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yargılamanın iadesi talebinin kabulü ile; gerekli işlemlerin yapılması için dosyanın TFF Genel Sekterliğine gönderilmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.