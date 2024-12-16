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Tahkim Kurulu Dursun Özbek'e verilen cezaları onadı

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#GALATASARAY#Dursun Özbek#Süper Lig
Tahkim Kurulu Dursun Özbeke verilen cezaları onadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 16:59

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezası onandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.

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#GALATASARAY#Dursun Özbek#Süper Lig

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