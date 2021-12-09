Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

1. E.2021/413 - K.2021/419

Turgutlu Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Mete Sevinç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.09.2021 tarih ve E.2021/439 - K.2021/463 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2021/415 - K.2021/420

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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği'nin, futbolcu Sinan Akaydın ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.09.2021 tarih ve E.2021/422 - K.2021/456 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2021/421 - K.2021/421

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/405 - K.2021-2022/478 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.12.2021 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Muhammed Emin Özkurt'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Kurulumuz'un 03.12.2021 tarihli ara kararı ile başvuranın uygulamanın durdurulması talebinin reddine karar verilen dosyanın esas bakımından incelemesine geçildi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2021/429 - K.2021/422

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Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve E.2021-2022/363 - K.2021-2022/440 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/432 - K.2021/423

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İstanbul Spor A.Ş. antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/393 - K.2021-2022/484 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.12.2021 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada İstanbul Spor A.Ş. antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın hazır olduğu görüldü, sözlü savunması ve açıklamaları dinlendi. Osman Zeki Korkmaz'ın beyanlarını tamamlamasının ardından antrenör Mehmet Göker Özdemir'in dinlenmesi talebi alındı ve sunulan görüntüler izlendi. Osman Zeki Korkmaz'ın talebi kabul edilerek duruşmaya devam olundu, antrenör Mehmet Göker Özdemir'in beyanı alındı ve duruşmanın bittiği bildirildi. Yapılan müzakere neticesinde;

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- İstanbul Spor A.Ş. antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- izlenen görüntülerden Osman Zeki Korkmaz'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası verilmesine dayanak teşkil eden müsabaka görevlisi raporunda şahısta hata yapıldığı açıkça anlaşıldığından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Osman Zeki Korkmaz'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

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- Dosyanın değerlendirilmesi sırasında izlenenen görüntülere göre müsabaka görevlisi raporunda belirtilen eylemi işlediği anlaşılan antrenör Mehmet Göker Özdemir hakkında gereğinin takdir ve ifası için dosyanın TFF Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine,oybirliği ile,

6. E.2021/433 - K.2021/424

Mersin 33 Futbol Kulübü'nün, antrenörü Oğuzhan Doğar'ın, futbolcuları Sebahattin Emre Mavi ve Abdurrahman Türkmen'in, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.12.2021 tarih E.2021-2022/237 - K.2021-2022/286-318 sayılı kararlarına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Mersin 33 Futbol Kulübü'nün, gerçekleşen saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Mersin 33 Futbol Kulübü'nün antrenörü Oğuzhan Doğar'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/2-c maddesi uyarınca 10 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Mersin 33 Futbol Kulübü'nün, futbolcusu Sebahattin Emre Mavi'nin, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Mersin 33 Futbol Kulübü'nün, futbolcusu Abdurrahman Türkmen'in, müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/5-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu