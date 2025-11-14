×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tahkim Kurulu, 67 hakemin dosyalarını inceleyecek!

Güncelleme Tarihi:

#Tahkim Kurulu#TFF#PFDK
Tahkim Kurulu, 67 hakemin dosyalarını inceleyecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 21:14

TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarını incelemeye devam edecek.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tahkim Kurulu#TFF#PFDK

BAKMADAN GEÇME!