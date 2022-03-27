Tahkim depremi! MHK'nın kararı bozuldu, şimdi ne olacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, şok bir karar alarak Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) liste dışı bıraktığı Süper Lig ve 1. Lig hakemleri ile gözlemciler hakkındaki kararını bozdu... Dün, TFF’nin Levent’teki binasında duruşmalı toplantı yapan Tahkim Kurulu, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci’nin itirazlarını sözlü olarak dinledi.

MHK'nin önünde 3 seçenek var

Tarafların avukatları ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da sözlü beyanlarını alan Tahkim, daha sonra yaptığı müzakere sonucunda hakemlerin itirazlarını kabul etti ve TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mart’ta aldığı kararı 5’e 2 oy çokluğu ile kaldırdı. Tahkim’in bu kararının ardından “Şimdi ne olacak?” sorusu akıllara geldi. Türk hakemliğinin seyrini değiştiren bu karar sonrası yaşanabilecekleri 3 maddede sıralamak mümkün...

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1- Gündoğdu ve ekibi istifa edebilir

Listeyi hazırlayarak TFF Yönetim Kurulu’na sunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi görevi bırakabilir. Bu durumda sezon sonuna kadar geçici bir MHK oluşturulur ve 2022-23 sezonuna da yeni bir kurulla girilir.

2- MHK devam eder ve maç vermez

MHK, hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edip Tahkim Kurulu kararına rağmen söz konusu hakem ve gözlemcilere sezon sonuna kadar maç vermeyebilir. Haziran ayında da bu isimleri klasman düşürebilir.

3- Hakemler görevlerine döner

Ferhat Gündoğdu MHK’si, görevine devam eder ve Tahkim Kurulu kararı gereğince söz konusu hakem ve gözlemcilere yeniden maçlarda görev verebilir.

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