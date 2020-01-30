Tahkim açıkladı! Nwakaeme ve Fenerbahçe'ye ret

Tahkim Kurulu, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile ilgili önemli kararları açıkladı. TFF, 16 Ocak'ta yaptığı toplantıda Süper Lig kulüplerinin futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18:00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na sunma zorunluluğu getirmişti. Fenerbahçe'nin yaptığı itirazın bu kararın değişmesi yönünde olduğu öğrenildi. Tahkim Kurulu, itirazı inceleyerek reddetti.

Kurul bununla birlikte Trabzonspor'un Nwakaeme'nin kart iptali hakkında yaptığı başvuruyu reddetti. Bilindiği gibi bordo mavililerin Yeni Malatyaspor maçı ertelenmişti. Böylece oyuncunun Fenerbahçe maçında oynayamayacağı kesinleşti.

Resmi açıklama şöyle;

TFF Tahkim Kurulu 30 Ocak 2020 günlü (7) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/10- K.2020/ 27

Fatsa Belediye Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Ozan Can Dursun'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.12.2019 tarih ve E.2019/480-K.2019/565 sayılı kararına itirazları incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/20- K.2020/28

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile,

3. E.2020/21- K.2020/ 29

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

4. E.2020/22- K.2020/ 30

Tokat Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Ömür Özcan ile ilgili AFDK'nın 20.01.2020 tarihli E.2019-2020/875 K.2019-2020/1144 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tokat Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Ömür Özcan'ın lisansı ile başka futbolcunun oynatılması nedeniyle FTD'nin 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/24- K.2020/ 31

Serik Belediye Spor Kulübü'nün PFDK'nın 23.01.2020 tarihli E.2019-2020/512 K.2019-2020/635 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Serik Belediye Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FTD'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.