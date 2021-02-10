Tahir Kum: Etebo’nun sevk edilmesi Arda Turan’ın sevk edilmesinden daha hukukidir!

Spor Arena - Uğur Yapıcı | Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın Fenerbahçe derbisinin ardından 'hakaret' nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini değerlendirdi.

Sosyal medyada Etebo'nun yayınladığı bir video var. Arda Turan'ın PFDK'ya sevki doğru muydu?

"Bu duruma hukuki ve vicdanı yönden bakmak gerekir, vicdani olduğu tartışmasızdır ancak hukuki olduğu tartışılır. Yanlış diyemeyiz ancak talimatlarda tam karşılığı olmadığı için bir zor bir sevk oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, spor ahlakını zedeleyen bu paylaşımı yapmasından dolayı Etebo’yu sevk etseydi kitaba göre daha isabetli ve hukuki bir sevk olurdu. Arda Turan’ın sevki tıpkı geçmiş dönemde Caner Erkin’in müsabaka hakemi Mete Kalkavan’a yönelik yaptığı gibi benzer şekilde küfürlü ifadeler kullanmasından dolayı yapılan sevke de benzemektedir. Caner Erkin’e kullanmış olduğu ifadelere rağmen görüntü olmadığı için sevk yapılmamıştı bunun nedeni dudak okumaya göre ceza verilmemesiydi ancak yine aynı müsabakada Caner’in hakeme yaptığı kol hareketinden dolayı oyuncuya bir ceza kesilmişti ve bu ceza da kamuoyunu rahatlatmıştı."

"TFF Hukuk Müşavirliği, bu olaydan sonra Etebo’yu mu Arda Turan’ı mı sevk etmeli diye sorarsanız öncelikle Etebo’yu sevk etmeliydi. Geçmişte de görüleceği gibi bu tarz sosyal medya paylaşımları yapan sporun içindeki bireyler federasyon tarafından cezaya tâbi tutulmuştur. Disiplin talimatının 36. Maddesi 3. Bendinde sosyal medya paylaşımları ile ilgili cezaların tarifi yapılmıştır. Buna göre Etebo’ya ceza vermeyip es geçerseniz bu doğru olmaz. Üzerinde durulması diğer konu ise Arda Turan’ın TFF Hukuk Müşavirliği tarafından hakaretten sevk edilmesidir ama disiplin talimatındaki 41. Maddeye bakıldığı zaman kişilere yönelik hakaretin ve tehdidin bir tanımı yapılmıştır. Burada TFF mensuplarına, müsabaka hakemlerine, yöneticilere, sporculara, teknik direktörlere karşı hakarette bulunan kişilere ceza verilir denir ancak Arda’nın sarf ettiği sözlere bakıldığında burada bir muhatap yoktur. Onun için Arda’nın hakaretten değil sportmenliğe aykırı hareketten sevki daha hukuki olurdu yani Etebo’nun sevk edilmesi Arda Turan’ın sevk edilmesinden daha hukukidir."

Yusuf Günay "Arda Turan'ın sözlerini tasvip etmiyoruz" demişti... bu durumun kulüp içindeki etik yaklaşımı (ceza-uyarı) olabilir miydi?

"Sayın Yusuf Günay’ın bu sözlerini itiraf olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyenler oldu “tasvip etmiyoruz” sözü itiraf olamaz, Yusuf Günay kulübü ile ilgili bir şey varsa itirafta bulunabilir ama futbolcunun sözleri veya Etebo’nun paylaşımı ile ilgili konuşması itiraf sayılmaz."

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...