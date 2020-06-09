Tahir Karapınar kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar nereli?

Tahir Karapınar, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı. Pek, Tahir Karapınar kimdir, nereli? Karapınar, 20 Nisan 1967 İzmir doğumlu eski futbolcu, teknik direktördür. İşte Tahir Karapınar'ın hayatı...

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 İzmir doğumlu eski futbolcu, teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar boyunca Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.