Taha Akgül'ün maçı ne zaman? İşte, Taha Akgül'ün güreş müsabakası hakkında bilgiler

Kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkacak. Türkiye'nin yine en önemli şampiyonluk umutlarından olan milli güreşçinin müsabaka tarihi merak konusu oldu. İşte, Taha Akgül'ün güreş müsabakası hakkında bilgiler...

Taha Akgül'ün karşılaşması 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında yapılacak.

OLİMPİYATLARA HAZIR

Serbest stilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olan Taha, olimpiyatlara fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.

Taha, olimpiyatlarda psikolojik faktörün önemine işaret ederek, "Artık herkes fizik olarak hazır. Olimpiyatlara tüm ülkeler fiziksel ve kondisyon olarak hazır geliyor. Herkes iyi hazırlanıyor çünkü burası olimpiyat; sporun zirvesi, dünyadaki en büyük organizasyon. Mental açıdan fark yaratanların başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha, "Olimpiyatlarda 'psikolojik olarak gerçekten inanan, ben burada madalya alacağım' diyen başarılı oluyor. Hatta o gün biraz normalin üstünde davranmak gerekiyor. Çünkü normal bir psikolojiyle orayı kaldırmak, madalya almak gerçekten zor. Biraz normalin üstünde bir psikoloji gerekiyor. Bunu başarabilen orada madalyayı alıp şampiyon olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.