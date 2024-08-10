Taha Akgül'den bronz madalya! Kariyerini noktaladı

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Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris 2024 erkekler serbest stil güreş 125 kiloda Kırgız rakibi Ayaal Lazarev'i 7-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016'da altın, Tokyo'da bronz madalya kazanan Taha Akgül, art arda üç olimpiyatta madalya kazanmış oldu.

Böylece Paris'teki madalya sayımız 7'ye yükseldi. Güreşte ise ikinci madalyamızı aldık. Daha önce Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazanmıştı.

AYAKKABILARINI ÇIKARIP MİNDERE BIRAKTI! KARİYER SONU

Bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından ayakkabılarını çıkarıp mindere bıraktı. Güreşte bunun anlamı kariyerine nokta koymak. Taha ardından minderi öptü. Kırgız rakibi de aynı şekilde ayakkabılarını çıkarıp kariyerini noktaladığını duyurdu.

🇹🇷 Taha Akgül, kazandığı bronz madalya sonrası güreş kariyerini noktaladığını açıkladı.



Ve bizim için yürek burkan bir an 💔pic.twitter.com/tw1fPbnvxx — Spor Arena (@sporarena) August 10, 2024

"GÖNÜL İSTER Kİ ALTINLA BIRAKSAYDIK"

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Bugün duygusal bir gün. Kariyerimizi burada noktaladık. Gönül isterdi ki altın olsun. Yarı finalde hakem kararıyla kaybettik. Ben bu olimpiyatta kimseye puan vermedik. Hakem kararına tepki mesajları aldık. En sonda bana pasif cezası verildi. Hayırlısı olsun. Çok hassas bir dönem. Eşim hamile, yakında çocuğumuz olacak. Yalnız başına çok çile çekti. Ona çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hep yanımızdaydı, spor bakanımız Osman Aşkın Bak, ASKİ Spor, Mansur Yavaş... Hepsine teşekkür ediyorum. Çok fedakarlıklar yaptık. Omzum ağrıdı, o geçti boynum başladı, o geçti dizim başladı. Burada altını alıp bırakacaksın dedim. Bronz madalyayla bıraktık. Tüm ülkemize armağan olsun.

3 KEZ DÜNYA, 11 KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

33 yaşında güreşi bıraktığını duyuran Taha Akgül'ün 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu.