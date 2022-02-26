Taha Akgül'den altın madalya

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçtiRusya'nın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonya'ya geçti#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Kievde sirenler çalıyor Kharkive bomba yağıyor... CNN TÜRK canlı yayınına yansıdı...Kiev'de sirenler çalıyor! Kharkiv'e bomba yağıyor... CNN TÜRK canlı yayınına yansıdı...#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüşAşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüş#Koronavirüs
Ortalığı karıştıran iddia Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...Ortalığı karıştıran iddia! Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...#RUSYA
Christian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndüChristian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndü!#Eriksen
Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!#RUSYA
Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettikBakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettik#Ukrayna
Rus konvoyu yerle bir edildi Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajıRus konvoyu yerle bir edildi! Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajı#Ukrayna
Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...#Dmitro Kuleba
Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor#RUSYA
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
Her adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son haliHer adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son hali#Linda Evangelista
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Taha Akgül'den altın madalya

#Taha Akgül#Lkhagvagerel Munkhtur#Güreş
Taha Akgülden altın madalya

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında şampiyon oldu.

Haberin Devamı

125 kilo serbest stil ranking güreş turnuvasında mindere çıkan Taha Akgül, eleme maçlarında rakiplerine bir puan verdi. Yaptığı 5 maçı da rahat kazanan milli güreşçi, finalde karşılaştığı Moğolistanlı Lkhagvagerel Munkhturu 1 dakika 6 saniyede (10-0) teknik üstünlükle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'da üç gündür devam eden Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuva heyecanı kadınlarda sona erdi. Türkiye kadınlarda madalya kazanamadı. Erkekler serbest stilde ise bugün 97 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu. 

TAHA AKGÜL ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

125 kiloda altın madalya için mindere çıkan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Moğolistanlı Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı. Maçın hemen başında yaptığı atakla rakibini yerde yakalayan Taha, maçı 6-0a getirdi. Tekrar ayakta başlayan maçta Taha, rakibini yere indirdi ve aldığı 4 puanla maçı 1 dakika 6 saniyede bitirdi ve altın madalyaya uzanan isim oldu. Madalya seremonisinde Taha Akgül'ün madalyasını Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık verdi.

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında son gününde yarın 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86 ve 92 kilolarda sabah seansında elemeler, akşam seansında ise yapılacak finallerle turnuva sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taha Akgül#Lkhagvagerel Munkhtur#Güreş

BAKMADAN GEÇME!

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya